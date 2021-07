El español Pello Bilbao (Bahrain Victorious) se mostró contento con la novena plaza lograda en la clasificación general del Tour de Francia y calificó de "redondo" el Tour realizado por su equipo, con tres victorias de etapa.

"Hice lo máximo en la crono, pero a estas alturas mucho más no se podía hacer. A un noveno puesto creo que hay que darle valor. Quizás no he tenido mucho brillo, he salido poco por la tele, pero detrás de todo esto hay un trabajo terrible. Yo le doy mucha importancia, y el equipo también. El Tour ha sido redondo para el Bahrain Victorious, con victorias y protagonismo", explicó.