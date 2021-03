Pepu Hernández, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, afirmó que "en este momento no hay absolutamente nada" sobre su posible elección como secretario de Estado para el Deporte y aseguró que se siente "comprometido con el proyecto socialista para Madrid".

"No puedo entrar a valorar algo que no existe. Sigo al frente del Grupo Municipal como portavoz, me siento comprometido con este proyecto socialista para Madrid", manifestó después de confirmarse la incorporación de la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, a la lista de Ángel Gabilondo para las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.