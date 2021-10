La ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, Teresa Perales, centró su discurso durante la ceremonia de entrega en la figura de su madre, Sebi, a la que se refirió en una decena de ocasiones para agradecerle ese "aquí estoy para ayudarte".

"¡Quien me iba a decir en 1995 cuando oí las palabras 'no vas a volver a andar' que el camino que iba a recorrer con mi silla me iba a llevar hasta aquí!", afirmó sobre el escenario del teatro Campoamor de Oviedo, antes de recoger el galardón de manos del rey Felipe.