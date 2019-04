El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, lamentó la mala actuación de sus jugadores en el tercer partido de la eliminatoria de los cuartos de final de la Euroliga contra el Anadolu Efes (68-102) que, a diferencia de su equipo, jugó un "excelente partido".

"Queríamos ganar el partido, pero esto son los 'play-off'. La atmósfera fue excelente, pero nosotros no jugamos. Una vez más la defensa fue muy mala, no tuvimos agresividad física en este partido. Ante un equipo con un talento ofensivo como este, no puedes jugar así", analizó en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Palau Blaugrana.