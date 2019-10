El entrenador del Barcelona, Svetislav Pesic quiso transmitir este jueves la dificultad de ganar la Euroliga recordando que hace "15 años que el Barça es favorito y solo tenemos dos".

El técnico serbio no eludió, sin embargo, la vitola de favorito de su equipo para jugar la 'Final Four' y luchar por el título. "No estamos aquí para jugar solo los 'playoff'. Tenemos la ilusión de jugar la 'Final Four'. Es nuestro objetivo", apuntó.