El entrenador del Barça, Svetilav Pesic, dijo este lunes que su equipo tiene que jugar en Tel Aviv contra el Maccabi, este martes a partir de las 20:00 horas, "con la sensación de poder lograr una victoria" y mostró su confianza en que sus jugadores "den el máximo para jugar al límite e intentar la victoria".

"Ahora no quiero hablar de la situación mental de los jugadores, algo que parece estar de moda. Y eso lo dicen aquellos que no saben las razones por las que sus equipos no ganan", indicó.