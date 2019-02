El golfista estadounidense Phil Mickelson aseguró este miércoles que no hizo ningún cambio para defender el título obtenido el año pasado en el World Golf Championship-México Champions que a partir del jueves celebrará su cuarta edición.

"No he cambiado mi preparación, de hecho he trabajado en mejorar mi confianza, lo que sé me trae buenos recuerdos. Haber finalizado séptimo hace dos años fue importante en el éxito que tuve el año anterior", apuntó Mickelson.