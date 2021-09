El ala-pívot español Pierre Oriola, capitán del Barcelona, participó este martes en el acto de presentación de la Liga Endesa de baloncesto, que tuvo lugar en Madrid, donde afirmó que quieren "empezar la temporada ganando la Supercopa", primer título del curso que se disputa este próximo fin de semana y en el que su equipo se medirá en semifinales al Valencia.

Sobre la continuidad o retirada definitiva de las canchas de Pau Gasol comentó que no había hablado aún con él. "No he hablado desde que estuvimos con la Selección. No hemos hablado más. Seguro que está de vacaciones y disfrutando de su familia. El baloncesto está muy bien, pero la familia también lo es", indicó Oriola.