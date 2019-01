La primera selección femenina de fútbol de Argentina en jugar un Mundial (México, 1971) lleva toda una vida apartada de las portadas de los medios de comunicación. Ya jubiladas, muchas han hecho de este deporte su vida a pesar de no tener el reconocimiento que les corresponde.

Invitadas por la organización de esta Copa del Mundo (no avalado por la FIFA), no tenían ni la equipación para pisar el terreno de juego, algo que no les impidió firmar, entre otros, cuatro goles a la selección inglesa.