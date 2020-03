Gerard Piqué defendió el comportamiento del segundo técnico del Barcelona, Eder Sarabia, en el clásico del Santiago Bernabéu, afirmó que los jugadores lo ven "normal" y pese a que les pidió perdón por sus críticas, opinó que les "gusta que haya intensidad en el banquillo".

"Cuando el club esta en debilidad surgen este tipo de cosas", explicó Piqué en Movistar +. "Hace unas semanas decían que los jugadores no hacíamos el círculo en el calentamiento antes del partido y no era por mal rollo si no un calentamiento distinto por el cambio de entrenador", dijo.