El jugador del Barcelona Gerard Piqué consideró que no sostiene "una batalla de egos" con el tenista suizo Roger Federer, principal crítico en el circuito hacia el nuevo formato de Copa Davis.

"No hay una batalla de egos y no quiero ni tan siquiera entrar en este tipo de discusiones. Estamos para transmitir valores, no para entrar en no sé qué combate... Mi prioridad es trabajar todos juntos en crear una gran competición. Yo intenté, como los demás, hablar con él, pero es difícil", sostuvo Piqué en una entrevista que mañana publicará la revista de fin de semana del diario "L'Équipe".