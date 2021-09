Gerard Piqué aseguró que está convencido que el Barcelona acabará luchando por los títulos esta temporada, que los jugadores están centrados en remar a favor y pidió que nadie busque "fricciones" ni "bandos" dentro del club.

Piqué, quien aseguró que el empate al Cádiz es "un mal menor" pero que a los componentes de la plantilla no les gusta "no ganar", comentó que estaba "orgulloso" de cómo había competido el equipo cuando se quedó en inferioridad por la expulsión de Frenkie de Jong y se quejó del calendario que les han marcado estas semanas, no como una queja, sino como una reflexión para los que elaboran los horarios, aseguró.