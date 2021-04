El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, consideró que el técnico de su rival de mañana, el Manchester City, Pep Guardiola, es "el mejor del mundo" y reconoció que trata de aprender de él.

"El de mañana no será un duelo entre él y yo, si no entre dos equipos muy buenos. Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor. Admiro lo que hace, no solo por sus títulos, también por lo que ha construido. Trato de aprender para ganar yo también", indicó el argentino en rueda de prensa.