El esloveno Tadej Pogacar, vencedor de la sexta etapa del Tour de Francia y nuevo líder de la general, reconoció que echaba un poco de menos el maillot amarillo, con el que entró en París en las dos últimas ediciones, pero dijo que no le obsesiona mantenerlo cada día.

"No me esperaba esta victoria, pero el equipo ha creído en mi y ha hecho un gran trabajo para que pudiera lograrla en el final. Hemos preparado esa llegada y he visto que había oportunidad de atacar, por eso lo hice", dijo el corredor del UAE, que ahora tiene una renta de cuatro segundos sobre el estadounidense Neilson Powless y de 31 con el danés Jonas Vingegaard, segundo de la pasada edición.