El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) afronta emocionado la Milán San Remo que se disputa el próximo sábado, el primer "monumento" del año que llega en buen momento para el doble ganador del Tour de Francia después de dominar este año el Tour UAE, Strade Bianche y Tirreno Adriático.

"No he podido tener un mejor comienzo de año. Todo el equipo se ha unido y ha trabajado muy duro, así que creo que se está mostrando en nuestros resultados como grupo. Estoy emocionado por la Milán-San Remo. La meta no está muy lejos de donde vivo en Mónaco, así que conozco la última parte de la carrera y sé que al final se sube un poco", aseguró Pogacar.