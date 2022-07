El esloveno Tadej Pogacar reconoció que el danés Jonas Vingegaard es el más fuerte en este Tour de Francia, pero aseguró que se siente orgulloso de haber presentado batalla hasta el final.

"No hay forma más hermosa de perder el Tour que como lo he hecho. Lo he dado todo y dejaré la carrera sin poder reprocharme nada", dijo el ciclista del UAE, que no pudo seguir al danés en la última subida de esta edición.