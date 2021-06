El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) ha asegurado que "no tendría vergüenza" en disfrutar de concesiones el año que viene, pues en el caso de que Honda no consiguiese resultados en la actual temporada podría acogerse a una serie de ventajas a la hora de evolucionar sus motos el próximo año.

"A mí no me avergüenza, sinceramente, y creo que a Honda no debería avergonzarle. Estamos en la elite del motociclismo y aquí todo el mundo invierte mucho dinero y, además, hay otra cosa: no por mucho dinero que tengas o inviertas obtienes mejores resultados, eso es así, es la competición", reconoce sincero Pol Espargaró.