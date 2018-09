El español Pol Espargaró (KTM RC 16) regresa este fin de semana a la competición después de la grave lesión que sufrió en la República Checa y que desde entonces le ha alejado de las pistas pero reconoce que "cuando el médico vio la lesión cervical dijo que tuve mucha suerte".

"Me explicó que tengo mucho riego sanguíneo en la zona medular y que por eso he tenido una recuperación tan rápida, por eso me salvé tan rápido, pero también que con diez años más seguramente me habría estado esperando una silla de ruedas, así que tuve mucha suerte", aseguró Pol Espargaró.