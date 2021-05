21 may. 2021

EFE Valencia 21 may. 2021

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, aseguró que más allá de si consiguen acabar o no en la cuarta plaza, no no están “satisfechos” con la fase regular de la Liga Endesa, pero se mostró esperanzado porque las eliminatorias por el título son “otro mundo”.

“El nivel que hemos demostrado está lejos de nuestras capacidades, pero jugar otra competición como la Euroliga nos ha condicionado”, señaló en una rueda de prensa.