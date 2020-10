El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, dijo que “no es equitativo” que cuando ellos juegan en casa sólo puedan hacerlo en la Euroliga ante 400 personas pero que este jueves lo vayan a hacer en el pabellón del Zalgiris Kaunas ante cerca de cinco mil, aunque matizó que deben exprimir todos los aspectos positivos de jugar de nuevo en un recinto lleno.

“La verdad es que no es equitativo pero tenemos que asumir esa no equitatividad, es parte de la vida que nos toca vivir. Es un condicionante pero no lo tiene que ser en nuestras cabezas. Tenemos que ver todas las cosas positivas de jugar en un pabellón con cinco mil personas”, explicó en una rueda de prensa.