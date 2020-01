Enfrentar a Estados Unidos "es una alegría muy grande" para la portera panameña Yenith Bailey, quien advierte que para el Preolímpico femenino de fútbol de la Concacaf, las estadounidenses verán una mejor versión de ella que la de hace dos años atrás.

"Cuando jugué contra ellas (Estados Unidos) no me conocía mucha gente, ahora es una nueva Yenith Bailey, no es lo mismo que hace dos años, ya salí a jugar fuera del país, tengo más experiencia. Lo que viene es algo diferente", señaló la arquera del Libertad Limpeño de fútbol paraguayo.