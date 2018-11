Después de más de dos meses sin realizar declaraciones en público, Portu, una de las grandes estrellas del Girona, se refirió este martes por primera vez a su salida frustrada al Sevilla de Pablo Machín a través de un vídeo difundido por el conjunto rojiblanco.

"Girona es mi casa. Me he quedado en un sitio donde me quieren mucho, donde estoy muy a gusto, donde tengo unos compañeros que son de 10", reconoce el habilidoso atacante murciano, quien se declara "eternamente agradecido al Girona", club que le permitió convertirse en una de las revelaciones de la temporada pasada en Primera.