La selección de Portugal no puede pinchar este martes contra Luxemburgo si no quiere que se le complique el pase directo al Mundial de Catar y, al menos de inicio, no contará con Diogo Jota, que no se ha entrenado con el resto del grupo por lesión y que, incluso, si no se recupera, podría dejar la concentración.

Según anunció este lunes en rueda de prensa el seleccionador portugués, Fernando Santos, en las próximas horas decidirá si el jugador continúa para estar en el banquillo ante Luxemburgo o, por contra, deja la selección y viaja a Liverpool para seguir recuperándose con su club.