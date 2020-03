El Masters de Augusta (Georgia, Estados Unidos) de golf, uno de los cuatro torneos más importantes del calendario, que se iba a disputar del 9 al 12 de abril, ha sido pospuesto debido a la creciente propagación del coronavirus sin que su presidente, Fred Ridley, haya anunciado una nueva fecha.

“El miércoles 4 de marzo emitimos un comunicado que indicaba que nuestros planes para organizar el Masters de Augusta, National Women’s Amateur and the Drive, Chip and Putt National Finals no habían cambiado. Desafortunadamente, los riesgos son cada vez mayores asociados con el extendido coronavirus (COVID-19) y nos han llevado a una decisión que sin duda será decepcionante para muchos, aunque estoy seguro de que es apropiado en estas circunstancias únicas”, dijo en un comunicado.