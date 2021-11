El delantero del Espanyol Javier Puado afirmó, después del entrenamiento de este martes, que llevaba "casi dos años sin descansar" y ahora, tras superar una pubalgia, se encuentra "mucho mejor".

El atacante, después de dos meses de baja por esta dolencia, ha participado en los partidos contra el Athletic y el Getafe. "Quizá este parón me ha venido bien para el tema físico. Nunca es plato de buen gusto parar por una lesión y no poder ayudar al equipo, pero ahora me encuentro mejor y eso es lo importante", afirmó.