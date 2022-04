El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha pronunciado hoy sobre la Copa América y ha asegurado que "no se concretó la cantidad" que habría que aportar y, tras el estudio de viabilidad, no les pareció que fuera "a asegurar el retorno", por lo que finalmente no se apostó por celebrarla en Valencia.

El president ha hecho estas declaraciones hoy en Madrid en el segundo Foro Económico Español Wake up Spain!, organizado por El Español, Invertia y D+I.