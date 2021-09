Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, habló acerca de la profesionalización del fútbol femenino y consideró que no se están cumpliendo con los plazos previstos para que esto se convierta en una realidad, al tiempo que deseó que todo llegue a buen puerto.

“Parece que la firma se está retrasando más de lo debido. Como jugadora no sé cuánto se tarda en redactar unos estatutos, pero tengo la sensación de que no se están cumpliendo los tiempos. Es una lástima porque hoy la preocupación y el interés de grandes marcas mundiales ya te demuestra el producto que hay aquí. Espero y deseo que se llegue a un acuerdo cuanto antes”, señaló durante la presentación del proyecto ‘The Second Half’ creado por Visa en colaboración con LaLiga.