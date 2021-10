El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial y segundo en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, ha asegurado que "ha sido el mejor segundo puesto de mi carrera deportiva".

"Antes de comenzar la carrera me sentía un poco más estresado, pero en la primera curva se me fue el estrés y sólo pensaba en la carrera y estoy muy contento porque por fin he podido acabar delante de Pecco, que venía de hacer dos carreras muy buenas", reconoció el piloto francés.