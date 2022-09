El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) cede terreno de manera ostensible al italiano Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), que sumó su cuarta victoria consecutiva y la sexta de la temporada para acercarse peligrosamente a su rival en el campeonato, mientras que en el resto de categorías se produjo un nuevo cambio de líder, al ser ahora los españoles Augusto Fernández (Kalex) e Izan Guevara (GasGas), quienes encabezan la tabla de puntos de Moto2 y Moto3, respectivamente.

Bagnaia cumplió con el guion y aunque los entrenamientos no dejaron entrever el desarrollo de los acontecimientos claramente, al final el italiano se hizo con una nueva victoria que le sitúa a 30 puntos de un muy disgustado Fabio Quartararo, al que su Yamaha YZR M 1 no le acompaña en absoluto, y eso que al no existir órdenes de equipo en Ducati todos los de Borgo Panigale vivieron la última vuelta con el corazón en un puño por culpa de Enea Bastianini.