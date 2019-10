El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), segundo en el Gran Premio de Japón de MotoGP se mostró muy contento por el resultado, pero reconoció que fue "al límite desde la primera vuelta hasta la última".

"Estaba convencido de que si me acercaba un poco más él también sacaría un poco más, iba al límite durante toda la carrera y ha habido un momento en el que he pensado 'tranquilo porque te vas a quedar sin neumático', incluso en línea recta me costaba y por eso estoy súper contento de haber acabado segundo y no tercero", resaltó el piloto francés, mejor debutante de la temporada.