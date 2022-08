El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), noveno este domingo en la carrera de Silverstone, pero líder del mundial de MotoGP, se ha mostrado "decepcionado, porque quería que el 'long lap' no le "penalizase demasiado, y al final no fue tan mal, pero el problema es que el neumático trasero iba muy mal".

"Detrás de otros pilotos no podemos pilotar bien nuestra moto pues cuando es una sola moto no está mal, pero cuando hay más de una, el neumático trasero se calienta tanto que no rinde. Caía de rendimiento y tienes que pilotar de una manera diferente a los demás y para nosotros adelantar es una pesadilla", reconoce al respecto Quartararo, quien dijo que la decisión del neumático fue de ellos.