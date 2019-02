Pasar su infancia en Estados Unidos impuso a Tatiana Vertiz (Ciudad de México, 1987) un estilo de vida en el que el deporte era algo irrenunciable. Practicó kárate, gimnasia y hockey sobre hielo. Agarró también la raqueta porque, según aseguró en una entrevista a EFE, "traía ese espíritu competitivo innato".

A los 17 años, sin embargo, dejó el tenis. Era su último año de preparatoria. "Entonces no me vi en un gimnasio el resto de mi vida, viendo una pared", explicó antes de reparar en su entrada al mundo del triatlón y, concretamente, del Ironman. "Ese es el reto más superhumano que hay y me volví adicta", bromeó.