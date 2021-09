Adrien Rabiot, centrocampista del Juventus de Turín, negó que hubiese una acalorada discusión entre su madre, Veronique, y las familias de Kylian Mbappé y Paul Pogba el pasado 28 de junio en las gradas del estadio de Burcarest, donde Francia cedió en los octavos de final ante Suiza, en la tanda de penaltis.

"Me sorprendió escuchar todo eso (...) He hablado con ella (Veronique) y la creo cuando me dice que no pasó nada. Imágenes acaloradas son normales. ¿Quién sabe lo que ha dicho cada uno?", dijo Adrien, en una entrevista publicada este domingo en el programa Telefoot de TF1.