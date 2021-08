El serbio Uros Racic, centrocampista del Valencia, aseguró que ya se encuentra totalmente recuperado de la lesión muscular que sufrió en el primer partido de pretemporada ante el Villarreal y que está al cien por cien para poder jugar este viernes en Mestalla en el estreno liguero ante el Getafe.

"Ahora me siento bien, tenía la lesión y me perdí cinco partidos tras dos semanas de baja, pero ahora me encuentro muy bien, he trabajado muy duro la última semana y estoy al nivel del resto del equipo. Estoy cien por cien para jugar el viernes", subrayó en declaraciones a la radio oficial del club .