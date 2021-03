El exdelantero rumano Florin Raducioiu, desató la polémica en su país al insinuar anoche que el Rumanía-España de la última jornada del Grupo B de la Eurocopa 1996 en Inglaterra pudo estar amañado, como había sugerido días antes el exinternacional búlgaro Ivo Georgiev.

"Me pareció que nuestra defensa estaba completamente desorientada y no sabía a quién marcar, era un caso", declaró el ex jugador del AC Milan y el RCDE Espanyol, entre otros, en una entrevista a la televisión local.