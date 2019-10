El centrocampista Rafinha Alcántara aseguró este lunes que en caso de no fichar por el Celta de Vigo seguiría una temporada más en la plantilla del Barcelona.

“Tenéis una frase –“Isto vai de corazón", lema de la campaña de abonados- que resume de verdad lo que los jugadores que han venido sentimos por el club. Yo si no fuera el Celta no habría venido, me quedaría en el Barcelona”, afirmó en una entrevista a CeltaMedia.