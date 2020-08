El español Jon Rahm ha terminando la tercera jornada del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA Championship), que se disputa esta semana en el recorrido de Harding Park en San Francisco, con un acumulado de -3, a cinco golpes del líder provisional, el chino Haotong Li (-8).

“He jugado muy buen golf y me he dado opciones. Quizá he jugado los nueve segundos mejor que los primeros, pero me ha faltado ese hoyo en el que la dejas cerca, metes un birdie y las cosas empiezan a rodar”, dijo a Efe Rahm, que llegó a acumular tres birdies hasta el hoyo 8.