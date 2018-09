El piloto finlandés de Fórmula Uno Kimi Raikkonen, campeón del mundo en 2007 que dejará el equipo Ferrari a partir de la próxima temporada, aseguró en rueda de prensa en el circuito de Marina Bay (Singapur) que dejar la escudería italiana no ha sido decisión suya y que no dependía de él.

"Como he dicho en otras ocasiones, esto no depende de mí, no es mi decisión. Cualquier cosa excepto esto es mi decisión, pero este es el resultado. Al menos tenemos un resultado", señaló un lacónico Raikkonen, que pilotará un Sauber las dos próximas temporadas y será sustituido en Ferrari por el monegasco Charles Leclerc (Sauber).