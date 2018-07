El finlandés Kimi Raikkonen, que arrancará tercero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, tras acabar en ese puesto la calificación en el lluvioso Hungaroring, indicó que esta decepcionado por no haber acabado "primero", pero que está "contento" con las sensaciones en el coche.

"Es decepcionante no ser el primero, porque creo que hoy teníamos la velocidad. Me sorprendió gratamente lo bien que iba el coche en mojado, porque definitivamente ése no ha sido nuestro punto más fuerte", opinó Kimi, con 38 años el piloto más veterano de la parrilla.