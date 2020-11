El delantero sueco del AC Milán, Zlatan Ibrahimovic (i), el vicepresidente del conjunto rossonero Adriano Galiani (c) y el representante del futbolista Mino Raiola, abandonan las oficinas del FC Barcelona, después de cerrar la cesión de Ibrahimovic al AC Milán. EFE/Toni Garriga/Archivo

El agente de futbolistas italiano Mino Raiola, representante del francés Paul Pogba (Manchester United) y el noruego Erlin Haaland (Borussia Dortmund), entre otros, consideró en el foro 'WFS Live' que la FIFA quiere regular a los agentes "para mantener el poder" y desviar la atención de sus propias actividades.

"No necesitamos un tope (a las ganancias de los agentes), esto no es sobre nosotros, esto es FIFA que tiene que poner la atención sobre otros. FIFA quiere mantener el poder, tener su propio banco, sus propias transferencias, organizar no solo el Mundial, sino también a los clubes, los partidos... El tope es una excusa", dijo.