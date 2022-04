El croata Ivan Rakitic, uno de los capitanes del Sevilla, aseguró tras la derrota por 2-3 ante el Real Madrid que "es una pena", aunque les faltó "rematar" al rival cuando iban 2-1, y dijo sobre una de las polémicas del partido que "la expulsión de (Eduardo) Camavinga es clarísima" al opinar que se le perdonó la segunda amarilla por una falta no pitada sobre el francés Anthony Martial.

"Camavinga no le da al balón, no sé cómo no pita ni falta. No se puede interpretar de otra manera; no lo entiendo, porque es una expulsión clara", afirmó a Movistar Rakitic, quien señaló sobre el penalti reclamado por el Real Madrid por posible mano de Diego Carlos que no ha visto "repetida" la acción, aunque en el campo le pareció que "no hay nada porque choca con Bono".