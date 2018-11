Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, pidió perdón a Milan Havel, jugador del Viktoria Plzen al que lesionó con un codazo en la nariz, y se defendió argumentando que no tenía "intención de hacer daño".

"No estaba en el guión que saliese a hablar, he ido a buscar a Milan al vestuario y no estaba porque ha ido a hacer unas pruebas y le he puesto un mensaje. Es una acción muy rápida, hay contacto pero no hay intención ni mucho menos de hacer daño a un compañero. La nariz es muy delicada, lo he sufrido, cualquier golpe deja mucha sangre. Le deseo que se recupere muy rápido", dijo en la zona mixta del estadio Doosan Arena.