Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que "se ve claro que son dos penaltis" no señalados a favor de su equipo en dos acciones de Raphael Varane en la primera parte, aunque no se quedó con eso y resaltó la imagen repleta de "personalidad" en el Camp Nou para sacar un punto.

"Lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro que son dos penaltis, pero no se puede cambiar nada, el VAR está para ayudar y se puede consultar con dudas. No ha sido así. Son cosas que pasan en el fútbol y con lo que nos tenemos que quedar es con que se ha visto a un gran Real Madrid, con personalidad, presionando arriba. A pesar de que no es el resultado que queríamos nos vamos contentos", aseguró en Movistar.