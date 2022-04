Raúl de Tomás, delantero del Espanyol, admitió este domingo que el balón le pega "en la mano" en el penalti que supuso el triunfo del Atlético de Madrid en la última jugada del partido, aunque pensaba que la tenía "pegada al cuerpo", y lamentó la derrota de su equipo, del que destacó que hizo una primera parte "fantástica" y un "grandísimo partido" en el estadio Wanda Metropolitano (2-1).

"Ha sido una jugada muy rápida. No me ha dado tiempo a quitar la mano. Es la intención de saltar con los brazos hacia arriba. Me ha pegado en la mano, pensaba que la tenía pegada al cuerpo, pero me ha dicho el árbitro que no era así. Tendré que verla ahora", explicó a 'Movistar' sobre el penalti final que supuso la derrota de su equipo.