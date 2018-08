Raúl García subrayó en relación a su posición en el centro del campo en el último partido frente al Huesca, algo más retrasada de lo habitual en las últimas campañas, que "siempre" trata de "adaptarse" a lo que le piden los técnicos y que es "irrelevante" cómo se sienta es esa demarcación.

"El otro día estaba entre los once y no estoy en situación de quejarme ni de decir si estoy cómodo o no. He jugado en todas las posiciones menos de portero e intento adaptarme a lo que me piden, al margen de que sea mejor o no para mí", subrayó el navarro tras el entrenamiento de este jueves en Lezama.