EFE Lezama (Bizkaia) 9 may. 2019

Raúl García aseguró este jueves en Lezama que, en contra de lo que piensa cierta parte de la afición del Athletic, que cree que igual a los jugadores no les interesa llegar a Europa porque tendrían que jugar tres previas, él estaría dispuesto hasta a "no tener vacaciones" para disputar esas previas a las que les obligaría mantener la séptima plaza.

"A lo que se dice fuera no le doy importancia hasta cierto punto. Me da igual jugar previas, como si no tengo vacaciones y empiezo a jugar desde ya. Para mí, entrar en Europa es un objetivo tan bonito como si fuese la primera vez", dijo el jugador navarro, con mucha experiencia en clasificaciones europeas.