Raúl García admitió que la visita del sábado al Atlético de Madrid, equipo desde el que llegó al Athletic hace seis años, será "evidentemente, especial" y subrayó su intención de ganar en el Wanda Metropolitano para "después poder vacilar un poco" a sus excompañeros.

"Tanto Osasuna como Atlético son equipos en los que he sido muy feliz y he recibido mucho cariño y a pesar de ser un estadio en el que no he disfrutado -se despidió como colchonero en el Vicente Calderón- me gusta volver", confesó el navarro en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.