El entrenador del Urbas Fuenlabrada, Josep María Raventós, explicó que el base estadounidense Lamar Peters, incorporado este jueves para los últimos cinco encuentros de la temporada, viene para "reforzar" al equipo, porque tienen tres jugadores exteriores "tocados".

"Es un jugador que viene para ayudarnos, para reforzarnos. Tenemos tres jugadores de la línea exterior tocados y lo que no queremos es que nos pase lo que ocurrió en Badalona, que hay un jugador que el último día se resiente más y no puede jugar", explicó Raventós, en referencia al serbio Jovan Novak, que no pudo jugar en Badalona contra el Joventut.