Entre los veinte gimnastas que trabajan en estos primeros días de enero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, solo hay un que no ha tenido vacaciones de Navidad y que ya entrena los ejercicios completos: es Ray Zapata, uno de los mayores especialistas mundiales en suelo, que necesita dominar las tres próximas copas del mundo para asegurarse una plaza propia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Como los buenos trapecistas, Zapata trabaja sin red: "Ahora no hay margen para decir 'voy a intentar entrar en la final'. No, no. Ahora hay que entrar sí o sí", comentó el gimnasta a Efe al término de un entrenamiento.