11 may. 2019

11 may. 2019

El británico Jonathan Rea (Kawasaki) cortó este sábado la racha triunfal del español Álvaro Bautista (Ducati) en el Mundial de Superbikes al imponerse, por delante de éste, en la primera de las dos carreras de la quinta cita del certamen, en el circuito italiano de Imola.

Bautista llegó a Imola con pleno de once triunfos en las primeras once carreras del Mundial, pero no pudo aumentar la serie.